شقة للبيع لبداية حياة جديدة فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع لبداية حياة جديدة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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لبداية حياة جديدة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من طريق السخنة والجامعة الروسية وفندق الماسة وكل خدماتك الترفيهية اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط مكان جديد فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 171,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2020
رقم الإعلان: 2060562
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