شقة للبيع لبداية حياة جديدة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|لبداية حياة جديدة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من طريق السخنة والجامعة الروسية وفندق الماسة وكل خدماتك الترفيهية اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط مكان جديد فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060562
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