شقة للبيع لبداية حياة جديدة فى العاصمة الادارية

لبداية حياة جديدة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من طريق السخنة والجامعة الروسية وفندق الماسة وكل خدماتك الترفيهية اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط مكان جديد فى العاصمة الادارية