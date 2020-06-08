شقة للبيع لبداية استثمار ناجح فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|ابدا استثمار ناجح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة ومسجد الفتاح العليم وجامعة الروسية شقتك 220 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ + 3 حمام ) واستمتع بكل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجارى ومنطقة مخصصة للاطفال عشان تطمن ع ولادك وانت بتعمل شوبينج كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باستثمار ناجح فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|545,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060440
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