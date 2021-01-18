شقة للبيع كاملة التشطيب مع الجراج بالعاصمة الادارية

عاوز تاخد شقه فى العاصمه الجديده و شايل هم التشطيب دلوقتى فى كمبوند كابيتال هايتس مش هتشيل هم اى حاجة و هتمتلك شقة 111 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) تشطيب كامل بالجراج و اشتراك النادى الرياضى بفيو مميز ع المساحات الخضراء ب152 الف مقدم و الباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك كاملة التشطيب و باجمل فيو فى العاصمة الادارية