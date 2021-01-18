شقة للبيع كاملة التشطيب مع الجراج بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|عاوز تاخد شقه فى العاصمه الجديده و شايل هم التشطيب دلوقتى فى كمبوند كابيتال هايتس مش هتشيل هم اى حاجة و هتمتلك شقة 111 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) تشطيب كامل بالجراج و اشتراك النادى الرياضى بفيو مميز ع المساحات الخضراء ب152 الف مقدم و الباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك كاملة التشطيب و باجمل فيو فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080498
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