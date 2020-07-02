شقة للبيع كاش 100 متر في المعادي الجديدة

(للبيع)
|شقة بحرى للبيع 100 م بالقاهرة المعادى الجديدة ترى شارع النصر من البلكونة حيث المطاعم المعروفة والكافيهات والبنوك منطقة حيوية جدا مدخل العقار بالرخام اسانسير مكان للسياره بالجراج حارس للعقار الدور الرابع وليس الاخير العقار خمس ادوار فقط الدور على 4 شقق الترا سوبر لوكس غرفتين ثلاث بلكونات زجاج ألمويتال للشقة كلها والرسيبشين ورق حائط أرضيات بورسلين الطرقة حجر فرعونى ديكورات فخمة وبيت للنور بالرسيبِشين وحمام 3 الوان من سيراميكا كليوباترا ومطبخ أرو مطلوب مليون و500 الف جنية التواصل 00201004042266
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|آسر
|التليفون:
|01004042266
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|العنوان:
|- المعادي الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062110
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