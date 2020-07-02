شقة للبيع كاش 100 متر في المعادي الجديدة

شقة بحرى للبيع 100 م بالقاهرة المعادى الجديدة ترى شارع النصر من البلكونة حيث المطاعم المعروفة والكافيهات والبنوك منطقة حيوية جدا مدخل العقار بالرخام اسانسير مكان للسياره بالجراج حارس للعقار الدور الرابع وليس الاخير العقار خمس ادوار فقط الدور على 4 شقق الترا سوبر لوكس غرفتين ثلاث بلكونات زجاج ألمويتال للشقة كلها والرسيبشين ورق حائط أرضيات بورسلين الطرقة حجر فرعونى ديكورات فخمة وبيت للنور بالرسيبِشين وحمام 3 الوان من سيراميكا كليوباترا ومطبخ أرو مطلوب مليون و500 الف جنية التواصل 00201004042266