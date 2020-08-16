شقة للبيع قريب من عيادات الطبية فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع قريب من عيادات الطبية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اطمن ع صحتك وصحة ولادك وامتلك شقتك فى تاون جيت قريب من العيادات الطبية ومستشفيات وكل الخدمات الترفيهية كافيهات ومطاعم ونادى رياضى .وخدمات تانية اكتر شقتك187 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند تاون جيت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 197,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/8/2020
رقم الإعلان: 2065167
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16/8/2020
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16/8/2020
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شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر ب 550 ج فاليوم

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16/8/2020
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض في مصر - في القاهرة مصر

باقوي عروض في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي - في القاهرة مصر

زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وقد تم تصميم قرية زهره الساحل الشمالي في أحدث التصميمات الهندسية والمساحات المتعددة وتم تصميم الوحدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: اسعار زهرة الساحل الشمالي - في القاهرة مصر

اسعار زهرة الساحل الشمالي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحات قريه اسعار زهرة الساحل الشمالي حيث تبدأ مساحة الشاليهات من 50 متر الى 130 متر – شالية غرفة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 يورو

13/8/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 130متر عبارة عن (3غرف+ حمام+ ريسبشن+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: 👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة - في القاهرة مصر

👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 150 م واجهه وناصي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 400 ج فاليوم - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 400 ج فاليوم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر اول عباس العقاد على طريق النصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

12/8/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 300 ج فاليوم - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 300 ج فاليوم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر اول عباس العقاد على طريق النصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

12/8/2020
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