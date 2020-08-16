شقة للبيع قريب من عيادات الطبية فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|اطمن ع صحتك وصحة ولادك وامتلك شقتك فى تاون جيت قريب من العيادات الطبية ومستشفيات وكل الخدمات الترفيهية كافيهات ومطاعم ونادى رياضى .وخدمات تانية اكتر شقتك187 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065167
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