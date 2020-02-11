شقة للبيع قريب من طريق الدائرى الاقليمى فى صن كابيتال

(للبيع)
|امتلك شقتك فى صن كابيتال قريب من طريق الدائرى الاقليمى والمتحف المصرى الكبير واستمتع باجمل اطلالة ع الاهرامات وابو الهول شقتك 177 م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +2 حمام ) باقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|222,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052403
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