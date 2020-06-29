شقة للبيع قريب من حى السفارات فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|خليك عايش مع السفراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة ونادى رياضى و كافيهات ومطاعم ومول تجارى وبيوتى سنتر 195 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط السفراء فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|370,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061814
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