شقة للبيع قريب من العيادات الطبية فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|قريب من العيادات الطبية امتلك شقتك فى تاون جيت وسط كل الخدمات المتكاملة حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وملاهى وبيوتى سنتر وخدمات غيرهم كتير شقتك 180 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام + مطبخ ) بجاردن جميلة قريب من حى السفارات واقل سعر للمتر وبالتنقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|386,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064403
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