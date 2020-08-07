شقة للبيع قريب من العيادات الطبية فى العاصمة الادارية

قريب من العيادات الطبية امتلك شقتك فى تاون جيت وسط كل الخدمات المتكاملة حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وملاهى وبيوتى سنتر وخدمات غيرهم كتير شقتك 180 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام + مطبخ ) بجاردن جميلة قريب من حى السفارات واقل سعر للمتر وبالتنقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية