شقة للبيع قريبة من مطار سفنكس فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|امتلك شقة ع بعد 12 دقيقة من مطار سفنكس ثاني اكبر مطار في مصر فى صن كابيتال وسط كل خدمات مطاعم وكافيهات بالطاقة الشمسية ومستشفيات ومدارس وحاجات تانية كتير شقتك 151م (3 غرف +2 حمام +ريسبشن +مطبخ + تراس ) باقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا اتصل ع 01201135481 وامتلك شقتك فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|186,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052291
480,000 جنيه
472,000 جنيه
6,500 جنيه
1,100,000 جنيه
940,000 جنيه
2,600,000 جنيه
185,000 جنيه
191,000 جنيه
285,000 جنيه
285,000 جنيه
575,000 جنيه
440,000 جنيه
194,000 جنيه
188,000 جنيه
340,000 جنيه