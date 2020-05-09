شقة للبيع قريبة من مطار العاصمة فى كمبوند Town Gate

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صورة الاعلان: شقة للبيع قريبة من مطار العاصمة فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

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قريب من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate واستمتع باجمل فيو للبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء قريب من المولات التجارية وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وبيوتى سنتر شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 317,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2020
رقم الإعلان: 2059133
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