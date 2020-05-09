شقة للبيع قريبة من مطار العاصمة فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|قريب من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate واستمتع باجمل فيو للبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء قريب من المولات التجارية وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وبيوتى سنتر شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|317,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059133
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