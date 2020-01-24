شقة للبيع قريبة من حى السفارات فى Town Gate

(للبيع)
|خليك قريب من حى السفارات وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية تشطيب كامل 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل خدماتك مولات تجارية وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة كل ده باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة الرقى فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050238
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