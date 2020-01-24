شقة للبيع قريبة من حى السفارات فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع قريبة من حى السفارات فى Town Gate - في القاهرة مصر

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خليك قريب من حى السفارات وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية تشطيب كامل 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل خدماتك مولات تجارية وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة كل ده باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة الرقى فى Town Gate بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 211,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050238
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