شقة للبيع ف العاصمة الجديدة وقسط بنفس سعر الايجار

(للتقسيط)
|تملك شقتك في افضل المناطق السكنية ف العاصمة الجديدة وقسط بنفس السعر الايجار وهتلاقي كل الخدمات حواليك ع اعلي مستوي من افضل المدارس وخدمات الترفيهية اللي مالهاش مثيل ع بعد خطوات منك شقتك بمساحة 150م مكونة من : (3 غرفة +2 حمام+مطبخ امريكي +ريسبشن) بالقرب من: المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، وحي الوزارات، وحي السفارات، ومجمع أناكاجي بمقدم 159 الف فقط وتسهيلات ف السداد وبدوووووون فوايد يلا كلمنا ع1021551076 او راسلنا واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|168,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083723
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