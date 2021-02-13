شقة للبيع ف العاصمة الجديدة وقسط بنفس سعر الايجار

تملك شقتك في افضل المناطق السكنية ف العاصمة الجديدة وقسط بنفس السعر الايجار وهتلاقي كل الخدمات حواليك ع اعلي مستوي من افضل المدارس وخدمات الترفيهية اللي مالهاش مثيل ع بعد خطوات منك شقتك بمساحة 150م مكونة من : (3 غرفة +2 حمام+مطبخ امريكي +ريسبشن) بالقرب من: المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، وحي الوزارات، وحي السفارات، ومجمع أناكاجي بمقدم 159 الف فقط وتسهيلات ف السداد وبدوووووون فوايد يلا كلمنا ع1021551076 او راسلنا واتساب