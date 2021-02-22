شقة للبيع في كموند الموند بخصم كبير وعيش حياة المستثمرين

(للتقسيط)
|بمقدم 157 الف امتلك شقتك في اكبر كموند سكني بموقع متميز بمنطقة ال r7 كمبوند الموندو العاصمة الجديدة يتميز باطلاله ع النهر الأخضر، ، كما يقع بالقرب من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، و محاور وطرق هامة، ومن جميع الخدمات ، ومن الخدمات التي يقدمها من - سبا و جيم و حمامات سباحة . -كلوب هاوس - مناطق للجري و العجل . - مناطق مخصصة للاطفال - مول مطاعم و كافيهات بمساحة 119 م مكونة من: (2غرفة +مطبخ+حمام+ريسبشن) يلا كلمنا فون ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب واحجز شقتك وعيش حياة الرفاهيين واستمتع بالخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mai
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|53,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084792
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