شقة للبيع في كمبوند zavani بالعاصمة الجديدة

شقة للبيع في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحتها 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وقريب من النهر الاخضر والمولات التجارية والادارية ومدينة طبية وجمب شقتك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من حمامات سباحة مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة