شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7 - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بتصمصيم متميز من ميدتاون سكاي وعيش الرفاهية وانت واسرتك وتسوق في ارقي المولات بالعاصمة الاداريه الجديدة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 90 م ( غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن)وهتلاقي الخدمات حواليك ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب العجل مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتسا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 90,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080568
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