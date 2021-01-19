شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

امتلك شقتك بتصمصيم متميز من ميدتاون سكاي وعيش الرفاهية وانت واسرتك وتسوق في ارقي المولات بالعاصمة الاداريه الجديدة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 90 م ( غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن)وهتلاقي الخدمات حواليك ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب العجل مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتسا