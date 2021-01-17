شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

(للتقسيط)
|امتلك شقتك علي اجمل فيو للمساحات الخضرا والنهر الاخضر وجمب كل الخدمات بالعاصمة الاداريه الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي بس انت عميل مميز وعشان كدة هتمتلك عندنا شقتك بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 90 م ( غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب العجل مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|99,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080433
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