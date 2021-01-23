شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بالقرب من قصر الرئاسي

(للتقسيط)
|امتلك شقتك علي اجمل فيو للمساحات الخضرا بالعاصمة الاداريه الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي عندنا شقتك بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 140 م ( 2غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي محلات تجاريه مقرات اداريه بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081096
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