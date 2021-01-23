شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بالقرب من قصر الرئاسي

امتلك شقتك علي اجمل فيو للمساحات الخضرا بالعاصمة الاداريه الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي عندنا شقتك بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 140 م ( 2غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي محلات تجاريه مقرات اداريه بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب