شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بالقرب من قصر الرئاسي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بالقرب من قصر الرئاسي - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك علي اجمل فيو للمساحات الخضرا بالعاصمة الاداريه الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي عندنا شقتك بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 140 م ( 2غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي محلات تجاريه مقرات اداريه بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 185,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081096
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