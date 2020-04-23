شقة للبيع في كمبوند زيد التجمع الخامس 104 م متشطبه سوبرلوكس بالتكيفات

(للبيع)
|امتلك الان فى كمبوند (Zed East) موقع ممتاز بـ القاهره الجديدة قلب التجمع الخامس بجوار لافيستا امام مشروع هايد بارك على شارع التسعين الجنوبي الكمبوند متكامل الخدمات والمرافق تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات تسهيلات فالسداد ادفع مقدم(240الف) فقط (10%) والباقي اقساط ل6سنوات للاستفسار اتصال او واتساب 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|كمبوند زيد التجمع الخامس- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058413
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