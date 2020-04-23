شقة للبيع في كمبوند زيد التجمع الخامس 104 م متشطبه سوبرلوكس بالتكيفات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
امتلك الان فى كمبوند (Zed East) موقع ممتاز بـ القاهره الجديدة قلب التجمع الخامس بجوار لافيستا امام مشروع هايد بارك على شارع التسعين الجنوبي الكمبوند متكامل الخدمات والمرافق تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات تسهيلات فالسداد ادفع مقدم(240الف) فقط (10%) والباقي اقساط ل6سنوات للاستفسار اتصال او واتساب 01276204797
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mayar sherif
التليفون: 01276204797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كمبوند زيد التجمع الخامس- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 240,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/4/2020
رقم الإعلان: 2058413
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