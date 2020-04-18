شقة للبيع في كمبوند زافاني امام احي السفارات 283 لقطة بمقدم 5%

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تفاصيل الإعلان
للبيع شقه في العاصمه الاداريه الجديده بمساحه 283 م بارخص سعر للمتر 9 الاف امتلك الان شقه بمنطقة R7 امام حي السفارات نصف تشطيب بمقدم 125 الف واقساط متساويه علي 7 سنوات بدون فوائد فيو امام النهر الاخضر - واجهه على 3 نواصي للاستفسار والتواصل اتصل علي 01276204797
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mayar sherif
التليفون: 01276204797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كمبوند زافاني العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 125,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/4/2020
رقم الإعلان: 2058138
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