شقة للبيع في كمبوند بمربع الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس

محتاج شقة في كمبوند فيه خدمات وامان وفي قلب التجمع قريب من كل المولات والكوميرشال ايريا في التجمع جنب مداراس اولادك وجنب شغلك تقدر تكون في اي مكان في اقل وقت في القاهرة او في السخنة انت علي بعد 20 دقيقة من العاصمة الادارية للتفاصيل كلمنا 01211411556