شقة للبيع في كمبوند بمربع الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس

(للبيع)
|محتاج شقة في كمبوند فيه خدمات وامان وفي قلب التجمع قريب من كل المولات والكوميرشال ايريا في التجمع جنب مداراس اولادك وجنب شغلك تقدر تكون في اي مكان في اقل وقت في القاهرة او في السخنة انت علي بعد 20 دقيقة من العاصمة الادارية للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052444
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