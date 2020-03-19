شقة للبيع في كمبوند ابراج زيد في اكتوبر دقايق من مول اركان بمقدم 10%

(للبيع)
|شقة مساحة 110 متر ( 2غرفة نوم – مطبخ – 2 حمام – ريسيبشن ) الشقة في كمبوند ابراج زيد بالشيخ زايد اكتوبر الشقة علي فيو مميز جدا حديقه مركزيه مساحتها ٦٥ فدان بها منطقه تجاريه و مجمع رياضي (اكادميه باريس سان جيرمان) و منطقه ترفيهيه -منطقه اداريه - ممشي تجاري ٨٠٠ متر - فندق ٥ نجوم - مول تجاري -٦ حمامات سباحه خدمات مميزة للابراج Spa , gym , indoor pool , محلات تجارية ماركات عالمية. الشقة بمقدم 10% بيتحدد من قيمة الوحدة المختارة وبالتقسيط علي 7 سنين للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556+
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056377
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