شقة للبيع في كمبوند ابراج زيد في اكتوبر دقايق من مول اركان بمقدم 10%

شقة مساحة 110 متر ( 2غرفة نوم – مطبخ – 2 حمام – ريسيبشن ) الشقة في كمبوند ابراج زيد بالشيخ زايد اكتوبر الشقة علي فيو مميز جدا حديقه مركزيه مساحتها ٦٥ فدان بها منطقه تجاريه و مجمع رياضي (اكادميه باريس سان جيرمان) و منطقه ترفيهيه -منطقه اداريه - ممشي تجاري ٨٠٠ متر - فندق ٥ نجوم - مول تجاري -٦ حمامات سباحه خدمات مميزة للابراج Spa , gym , indoor pool , محلات تجارية ماركات عالمية. الشقة بمقدم 10% بيتحدد من قيمة الوحدة المختارة وبالتقسيط علي 7 سنين للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556+