شقة للبيع في تركيا انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة للبيع ثلاث غرف ومطبخ وصالة في كونيالتي هورما انطاليا تركيا ( بمساحة 180 م2 )ضمن مجمع راقي وحديث مخدم بكافة الخدمات الحديثة كما يقدم لساكنيه الراحة والاستقرار السكني الافضل .يتميز المجمع بتصميمه الحديث والرقي في البناء وتكامل الخدمات من مسابح وحدائق ساونا . تتميز منطقة هورما بتوفر المواصلات العامة على مدار الساعة ووجود اسواق تجارية والشعبية محال تجارية على مدار الساعة كما تتوفر كافة المستلزمات العائلية من مشافي ومدارس وبنوك . شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|هورما- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111177
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