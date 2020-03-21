شقة للبيع في تاج سيتي وعيش الرفاهية بدون مقدم وتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)
|بدون مقدم وتقسيط بيوصل ل 10 سنين امتلك شقة في تاج سيتي 122 متر للاستعلام ابعتلي رسالة او كلمني علي موبايل رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01010156690
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056565
75,000 جنيه
130,000 جنيه
1,300,000 جنيه
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
120,000 جنيه
220,000 جنيه
140,000 جنيه
130,000 جنيه
190,000 جنيه
4,017,000 جنيه
140,000 جنيه
120,000 جنيه
120,000 جنيه
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
940,000 جنيه
180,000 جنيه
180,000 جنيه