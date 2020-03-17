(للبيع)
|شقة للبيع في تاج سيتي وعيش الرفاهية بدون مقدم وتقسيط علي 10 سنين امتلك شقتك في تاج سيتي 185 متر للمعلومات ابعتلي رسالة او كلمني علي موبايل رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01010156690
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|العنوان:
|- الممشي
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056277
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