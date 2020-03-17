شقة للبيع في تاج سيتي وعيش الرفاهية بدون مقدم وتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة للبيع في تاج سيتي وعيش الرفاهية بدون مقدم وتقسيط علي 10 سنين امتلك شقتك في تاج سيتي 185 متر للمعلومات ابعتلي رسالة او كلمني علي موبايل رقم 01010156690
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01010156690

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الممشي
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056277
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة ارضي بحديقة متشطبة بالكامل في كمبوند بارك لين العاصمة الإدارية

شقة ارضي بحديقة متشطبة بالكامل في كمبوند بارك لين العاصمة الإدارية

(للبيع)

شقة ارضي 135م بحديقة 16م فى كمبوند بارك لين العاصمة الإدارية بإطلالة رائعة للمساحات الخضراء و خدمات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,636,200 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في كمبوند مصمم على الطريقة الهولندية الكلاسيكية في العاصمة

امتلك شقتك في كمبوند مصمم على الطريقة الهولندية الكلاسيكية في العاصمة

(للبيع)

امتلك شقتك في أفخم الكمبوندات التي تم تشييدها بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث صُمم الكمبوند بتصميمات ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,710,940 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتبك امام اكبر أحواض سمكية في العاصمة الإدارية

امتلك مكتبك امام اكبر أحواض سمكية في العاصمة الإدارية

(للبيع)

امتلك محلك التجاري في مول باريس ايست paris east الذي يتميز بوجود في داخله أكبر أحواض سمكية ضخمة في ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

875,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بالتقسيط في كمبوند ZAVANI مساحتها 283 م مقدم 125 الف

شقه للبيع بالتقسيط في كمبوند ZAVANI مساحتها 283 م مقدم 125 الف

(للبيع)

للبيع شقه في العاصمه الاداريه الجديده بمساحه 283 م بارخص سعر للمتر 9 الاف امتلك الان شقه بمنطقة R7 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: العرووض الذهبيه

العرووض الذهبيه

(للبيع)

العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري وتقدم اقوى عرووض و بأسعار زمان بارقي المواقع *بالقا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/3/2020
صورة الاعلان: اسكن في قلب العاصمة الجديدة وامتلك شقتك في zavani

اسكن في قلب العاصمة الجديدة وامتلك شقتك في zavani

(للبيع)

بأمتلاكك شقة في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة هتبقي في قلب العاصمة وقريب من حي الوزارات وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

17/3/2020
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صورة الاعلان: خليك مختلف واسكن بالعاصمة الادارية

خليك مختلف واسكن بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وخليك مختلف ومميز وامتلك شقتك في كمبوند zavani في قلب العاصمة وجمب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك بأقل الاسعار

بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك بأقل الاسعار

(للبيع)

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وقريب من ديزني لاند والمولات التجارية والادارية وش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: فرصه ذهبيه لا تكرر من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى

فرصه ذهبيه لا تكرر من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى

(للبيع)

ونقدم لكم اقوى العروض بـ #مدينة_الشروق ** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/3/2020
صورة الاعلان: استفيد بارخص سعر للمتر في العاصمة الاداريه وامتلك شقتك بمقدم 5%

استفيد بارخص سعر للمتر في العاصمة الاداريه وامتلك شقتك بمقدم 5%

(للبيع)

للبيع شقه في العاصمه الاداريه الجديده بمساحه 283 م بارخص سعر للمتر 9 الاف امتلك الان شقه بمنطقة R7 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

عايز اسكن او تستثمر .احلامك اوامر مع اعالى العقارية .شقتك 135م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدما.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع في الساحل الشمالي تشطيب كامل بالعفش و الاجهزة

فيلا للبيع في الساحل الشمالي تشطيب كامل بالعفش و الاجهزة

(للبيع)

فيلا للبيع بقرية فيرجينيا الساحل الشمالي 540م 190م مباني ( 4نوم-5حمام-ريسبشن كبير) الفيلا تشطيب كا.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

3,100,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: احجز دلوقتي شقتك في كمبوند جولز في 6 أكتوبر بمساحة 271 م

احجز دلوقتي شقتك في كمبوند جولز في 6 أكتوبر بمساحة 271 م

(للبيع)

احجز شقتك في كمبوند جولز في 6 اكتوبر مساحة 271 م دور متكرر و استمتع بفيو رائع للخدمات و المساحات الخ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,017,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: استلم وحدتك كاملة التجهيزات في اكتوبر وبالتقسيط علي 7سنين

استلم وحدتك كاملة التجهيزات في اكتوبر وبالتقسيط علي 7سنين

(للبيع)

من وحدتك في ابراج زيد في اكتوبر اللي بيقسمها شارع blue bar اكبر شارع كوميرشال في الشيخ زايد في احلي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها)

مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها)

(فرصة عمل)

مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها) شروط الوظيفه:خبره لا تقل عن 3 سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/3/2020
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