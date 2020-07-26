شقة للبيع في بيت الوطن بالتجمع | الاقرب للعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|اسكن في اقرب حي سكني للعاصمة الإدارية في مشروع بيت الوطن التجمع الخامس ، دقايق للمدن الجديدة (الرحاب - الشروق - مدينتي) بجانب جميع الخدمات والمولات و أن أمانكم يهمنا وعشان عارفين إن صعب إنك تريح بالك وتكون دايما متطمن على أسرتك وانت في شغلك أو تسافر وانت متطمن على شقتك بنسلم كل مشاريعنا بأمن وحر اسة وكاميرات مراقبة وكمان متقلقش على عربيتك لأننا نفذنا في كل مشروعاتنا جراج خاص عشان متركنش عربيتك بره وتكون معرضة إنها تتسرق شقة 147 م 3 غرف +2حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmotaqa development
|التليفون:
|01027159365
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|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,762 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063846
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