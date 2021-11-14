شقة للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

شقة مفروشة للبيع تتألف من اربع غرف وصالة ضمن مجمع حديث في انطاليا يتميز بخدماتة المتكاملة وموقعة الاستراتيجي حيث يوجد في الاحياء الكونيالتية حي اليمان المشهور في الرقي ورفاهية الاستقرار والقرب من اجمل الشواطئ السياحية في تركيا.كما يمتاز موقعه بالقرب من المواصلات المحال والاسواق التجارية. يتوفر في المشروع كافة الخدمات من مسابح وحدئق وكراج سيارات صالات رياضية كميرات مراقبة وحدائق. الشقق المتوفرة شقة 4 غرفة وصالة مساحة 250 متر شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group