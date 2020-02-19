شقة للبيع في اميز كمبوند في التجمع دقايق من الجامعة الامريكية وشارع 90

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقتك في قلب ارقي كمبوند سكني في التجمع الخامس الكمبوند كامل المرافق والخدمات علي فيو مميز من الاند سكيب ( وبجاردن خاص مساحتة 250 م ) ومساحة الشقة 176 شاملة ( غرفتين + ريسيبشن + 2 حمام + ليفنج روم ) ليه تستني استلام بعد سنة او سنتين امتلك فوري وعيش في التجمع الخامس للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053469
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19/2/2020
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19/2/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
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18/2/2020
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وباقل الاسعار بمدينه الشروق

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/2/2020
صورة الاعلان: وباقل الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

وباقل الاسعار بمدينه الشروق

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/2/2020
صورة الاعلان: شقتك حلوة ومميزة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/2/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من الحى الدبلوماسى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك قريب من الحى الدبلوماسى فى العاصمة الادارية

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

18/2/2020
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