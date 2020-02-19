شقة للبيع في اميز كمبوند في التجمع دقايق من الجامعة الامريكية وشارع 90

(للبيع)
|شقتك في قلب ارقي كمبوند سكني في التجمع الخامس الكمبوند كامل المرافق والخدمات علي فيو مميز من الاند سكيب ( وبجاردن خاص مساحتة 250 م ) ومساحة الشقة 176 شاملة ( غرفتين + ريسيبشن + 2 حمام + ليفنج روم ) ليه تستني استلام بعد سنة او سنتين امتلك فوري وعيش في التجمع الخامس للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053469
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