شقة للبيع في اميز كمبوند في التجمع دقايق من الجامعة الامريكية وشارع 90

شقتك في قلب ارقي كمبوند سكني في التجمع الخامس الكمبوند كامل المرافق والخدمات علي فيو مميز من الاند سكيب ( وبجاردن خاص مساحتة 250 م ) ومساحة الشقة 176 شاملة ( غرفتين + ريسيبشن + 2 حمام + ليفنج روم ) ليه تستني استلام بعد سنة او سنتين امتلك فوري وعيش في التجمع الخامس للتفاصيل كلمنا 01211411556