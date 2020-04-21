شقة للبيع في القاهرة الجديدة استلام 2021 في كمبوند سراي بمقدم 130 الف

الموقع : على طريق القاهرة السويس وبالقرب من العاصمة الادارية , 15 دقيقة فقط من الطريق الدائرى الدولى وAUC - كمبوند سراى القاهرة الجديدة من تصميم شركة "Benoy" صاحبة تصميم مشروع City Walk Dubai - خدمات كمبوند سراي القاهرة الجديدة – فنادق عالمية – مركز فروسية – مطاعم وكافيهات متمركزة علي اللاجونز – انشطة رياضية – كريستال لاجونز بطول المشروع - المساحه 125 متر . مكونه من غرفتين نوم ، 2 حمام ، ريسبشن ، مطبخ امريكي - سعر المتر يبدا من 13 الف - طرق السداد : بدون مقدم على 10 سنوات بدون فوائد - احجز وحد