شقة للبيع في القاهرة الجديدة استلام 2021 في كمبوند سراي بمقدم 130 الف

(للتقسيط)
|الموقع : على طريق القاهرة السويس وبالقرب من العاصمة الادارية , 15 دقيقة فقط من الطريق الدائرى الدولى وAUC - كمبوند سراى القاهرة الجديدة من تصميم شركة "Benoy" صاحبة تصميم مشروع City Walk Dubai - خدمات كمبوند سراي القاهرة الجديدة – فنادق عالمية – مركز فروسية – مطاعم وكافيهات متمركزة علي اللاجونز – انشطة رياضية – كريستال لاجونز بطول المشروع - المساحه 125 متر . مكونه من غرفتين نوم ، 2 حمام ، ريسبشن ، مطبخ امريكي - سعر المتر يبدا من 13 الف - طرق السداد : بدون مقدم على 10 سنوات بدون فوائد - احجز وحد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim atef
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|fifth square- new cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058318
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