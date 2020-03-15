شقة للبيع في القاهرة الجديدة استلام 2021 في كمبوند سراي بمقدم 130 الف

(للتقسيط)
|- الموقع : على طريق القاهرة السويس وبالقرب من العاصمة الادارية , 15 دقيقة فقط من الطريق الدائرى الدولى وAUC - -يقع الكمبوند مباشرة على طريق السويس 3 بوابات علي طريق السويس و 3 بوابات علي محور الامل - المساحه 122 متر . غرفتين نوم ، 2 حمام ، ريسبشن ، مطبخ امريكي طرق السداد : مقدم 10% (130 الف) والباقي بالتقسيط على 6 سنوات بدون فوائد - كمبوند سراى القاهرة الجديدة م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim atef
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|fifth square- new cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,340,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056043
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