شقة للبيع في القاهرة الجديدة استلام 2021 في كمبوند سراي بمقدم 130 الف

- الموقع : على طريق القاهرة السويس وبالقرب من العاصمة الادارية , 15 دقيقة فقط من الطريق الدائرى الدولى وAUC - -يقع الكمبوند مباشرة على طريق السويس 3 بوابات علي طريق السويس و 3 بوابات علي محور الامل - المساحه 122 متر . غرفتين نوم ، 2 حمام ، ريسبشن ، مطبخ امريكي طرق السداد : مقدم 10% (130 الف) والباقي بالتقسيط على 6 سنوات بدون فوائد - كمبوند سراى القاهرة الجديدة م