شقة للبيع في القاهرة الجديدة استلام 2021 في كمبوند سراي بمقدم 130 الف

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تفاصيل الإعلان
- الموقع : على طريق القاهرة السويس وبالقرب من العاصمة الادارية , 15 دقيقة فقط من الطريق الدائرى الدولى وAUC - -يقع الكمبوند مباشرة على طريق السويس 3 بوابات علي طريق السويس و 3 بوابات علي محور الامل - المساحه 122 متر . غرفتين نوم ، 2 حمام ، ريسبشن ، مطبخ امريكي طرق السداد : مقدم 10% (130 الف) والباقي بالتقسيط على 6 سنوات بدون فوائد - كمبوند سراى القاهرة الجديدة م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: karim atef
التليفون: 01276211735

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العنوان: fifth square- new cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,340,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056043
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15/3/2020
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15/3/2020
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15/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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15/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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15/3/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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15/3/2020
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15/3/2020
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15/3/2020
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15/3/2020
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