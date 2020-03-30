شقة للبيع في العاصمة بمقدم بسيط وبالتقسط المريح

(للبيع)
|بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجددية هتقدر تستمتع بالاسترخاء والهدوء والفيو الطبيعي الرائع وكل ماهو رائع هتشوفوا جمب شقتك في كمبوند zavani ومساحة شقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وحواليك كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا ومنطقة ملاعب ونادي رياضي وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057013
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