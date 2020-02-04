شقة للبيع في العاصمة بأرقي كمبوند بالتقسيط المريح

(للبيع)
|الحق الفرصة وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون اي فوايد وبأقل مقدم وهتستمتع بالفيو الرائع من لاند سكيب والنافورة الراقصة وغيرهم كتير وشقتك 200م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وكمان هتسكن وسط كل الخدمات من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وخدمات تانية كتير يلا متستناش كتير واتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051598
185,000 جنيه
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