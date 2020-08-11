شقة للبيع في العاصمة الادارية في ال R7 ع اجمل فيو

(للبيع)
|شقة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال R7 في كمبوند zavani وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064837
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