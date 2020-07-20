شقة للبيع في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب

(للبيع)
|شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وبمقدم بسيط وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) جمب كل الخدمات مول تجاري ومدارس ومستشفيات وتراك للدراجات وجيم وسبا وجراجات تحت الارض وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 او كلمنا علي الواتساب واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063420
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