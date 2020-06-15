شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون فوائد

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وهتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة والشقة 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة وجيم وسبا وجاكوزى ونادي رياضي وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف اسم الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060840
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