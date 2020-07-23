شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون اي فوائد

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بالقرب من منطقة الوزارات والقصر الرئاسي وكل الخدمات جمب شقتك حمامات سباحة ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وجيم وسبا ونادي رياضي وخدمات تانية كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبدو فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|155,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063693
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