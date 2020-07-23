شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون اي فوائد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون اي فوائد - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بالقرب من منطقة الوزارات والقصر الرئاسي وكل الخدمات جمب شقتك حمامات سباحة ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وجيم وسبا ونادي رياضي وخدمات تانية كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبدو فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 155,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/7/2020
رقم الإعلان: 2063693
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صورة الاعلان: شقق للبيع بالقاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

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23/7/2020
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22/7/2020
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22/7/2020
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22/7/2020
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22/7/2020
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22/7/2020
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العنوان:

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القسم: 

187,000 جنيه

22/7/2020
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ايه رايك تمتلك شقة قريب من حى السفارات فى تاون جيت

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القاهرة - مصر
القسم: 

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22/7/2020
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بتحب الرفاهية تعالى امتلك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

رفاهيتك عندنا فى تاون جيت بامتلاك شقة قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وسط عيلتك وصحابك شقتك 230.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

22/7/2020
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بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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22/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد

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تختلف المساحات الموجودة للشقق السكنية في كمبوند إلا أنها تبدا من مساحة 86 متر وتصل إلى 200 متر للشقق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

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لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراي احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير للحجز والا .
العنوان:

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القسم: 

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية

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عايز تسكن في مكان بعيد عن الزحمة وتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة تعالي امتلك شقة في العاصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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20/7/2020
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