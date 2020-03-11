شقة للبيع في العاصمة الادارية بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط وهتسكن في هدوء في كمبوند green avenue وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وممشي للدراجات وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تتصل علي 01279848994 يلا مستنيينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|223,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055774
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