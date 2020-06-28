شقة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani

(للبيع)
|شقة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند Zavani بالقرب من كل الخدمات الحكومية والمالية وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات مول تجاري وجيم وسبا وجراجات تحت الارض وحمامات سباحة وكيدز اريا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061754
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