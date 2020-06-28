شقة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani

شقة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند Zavani بالقرب من كل الخدمات الحكومية والمالية وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات مول تجاري وجيم وسبا وجراجات تحت الارض وحمامات سباحة وكيدز اريا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر