شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات

شقة 179م+19م تراس للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم 10% فقط و باقي التقسيط على 10 سنين -موقع مميز جدا في كمبوند de joya بجوار حي السفارات -مكونة من(3غرف نوم+2حمام+تراس+مطبخ+ريسبشن) -الview جاردن خدمات الكمبوند: -حوض سمك - de joya mall -منطقة مخصصة للأطفال -حمامات سباحة -تراك مشي و عجل جراج خاص -رووف جاردن -كاميرات مراقبة و امن 24 ساعة لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817