شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات

(للبيع)
|شقة 179م+19م تراس للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم 10% فقط و باقي التقسيط على 10 سنين -موقع مميز جدا في كمبوند de joya بجوار حي السفارات -مكونة من(3غرف نوم+2حمام+تراس+مطبخ+ريسبشن) -الview جاردن خدمات الكمبوند: -حوض سمك - de joya mall -منطقة مخصصة للأطفال -حمامات سباحة -تراك مشي و عجل جراج خاص -رووف جاردن -كاميرات مراقبة و امن 24 ساعة لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بيشوي
|التليفون:
|01007038893
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|العنوان:
|- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083379
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