شقة للبيع في التجمع الخامس

شقة للبيع 105 م في التجمع الخامس بالاندلس المستثمر الصغير بالقرب من مونتن فيو نصف تشطيب استلام اخر السنة شقو دبل فيس تطل ميدان 2نوم _ 1 ليفينج _ و 1 حمام و مطبخ مطلوب كاش 750 الف متبقي قسط واحد فقط في 30-6 -2021 دفعة استلام 74 الف الشقة من غير اي عمولات 😃😍😉 معاينة كمان من غير رسوم للتواصل و الاستفسار اكثر ارجو الاتصال 01000352058