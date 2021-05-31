شقة للبيع في التجمع الخامس

(للبيع)
|شقة للبيع 105 م في التجمع الخامس بالاندلس المستثمر الصغير بالقرب من مونتن فيو نصف تشطيب استلام اخر السنة شقو دبل فيس تطل ميدان 2نوم _ 1 ليفينج _ و 1 حمام و مطبخ مطلوب كاش 750 الف متبقي قسط واحد فقط في 30-6 -2021 دفعة استلام 74 الف الشقة من غير اي عمولات 😃😍😉 معاينة كمان من غير رسوم للتواصل و الاستفسار اكثر ارجو الاتصال 01000352058
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفي
|التليفون:
|01000352058
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|81طريق النصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095635
450,000 جنيه
1,000 جنيه
450 جنيه
7,000 جنيه
117,000 جنيه
106,000 جنيه
121,000 جنيه
109,000 جنيه
450 جنيه
500 جنيه
10,000 جنيه
10,000 جنيه
500 جنيه
133,000 جنيه
162,000 جنيه