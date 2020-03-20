شقة للبيع في ارقي كمبوند في التجمع الخامس تشطيب سوبر لوكس وبفيو رائع علي لاند سكيب 50 فدان ومع شركة ايوان يعني فكر واحسابها كمبوند مميز وسعر بيبدا من مليون 400 الف ومتشطب وبالتقسيط علي 8 سنين بدون فوايد يعني ضمنت رافاهيتك وامان عيلتك و بسعر مناسب وتسهيلات في السداد للتفاصيل كلمنا 01211411556