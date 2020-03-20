(للبيع)
|شقة للبيع في ارقي كمبوند في التجمع الخامس تشطيب سوبر لوكس وبفيو رائع علي لاند سكيب 50 فدان ومع شركة ايوان يعني فكر واحسابها كمبوند مميز وسعر بيبدا من مليون 400 الف ومتشطب وبالتقسيط علي 8 سنين بدون فوايد يعني ضمنت رافاهيتك وامان عيلتك و بسعر مناسب وتسهيلات في السداد للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056472
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