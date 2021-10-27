شقة للبيع في ارقي كمبوند بالعاصمة الادارية بجاردن

(للبيع)
|شقتك موجودة في اتيكا ارقي كمبوند سكني حيث يقع فى R7 وكمان قريب من حي السفارات وارض المعارض والجامعة البريطانية الشقة مساحتها 141م ومكونة من (3غرف+2حمام+ريسبشن+تراس+جاردن مساحتة 100م) ويتمتع الكمبوند بالعديد من المزايا والخدمات زي: •المطاعم والكافيهات •مول تجاري. •أمن وحراسة •بحيرات صناعية •حمامات سباحة وخدمات تانية كتير للاستمتاع انت واسرتك وشقتك بمقدم332 الف بس وتقسيط على 9 سنين احجز معانا وحدتك دلوقتي واتواصل معانا او ابعتلنا عالواتس اب:01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- العاصمه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|332,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108848
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