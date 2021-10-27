شقة للبيع في ارقي كمبوند بالعاصمة الادارية بجاردن

شقتك موجودة في اتيكا ارقي كمبوند سكني حيث يقع فى R7 وكمان قريب من حي السفارات وارض المعارض والجامعة البريطانية الشقة مساحتها 141م ومكونة من (3غرف+2حمام+ريسبشن+تراس+جاردن مساحتة 100م) ويتمتع الكمبوند بالعديد من المزايا والخدمات زي: •المطاعم والكافيهات •مول تجاري. •أمن وحراسة •بحيرات صناعية •حمامات سباحة وخدمات تانية كتير للاستمتاع انت واسرتك وشقتك بمقدم332 الف بس وتقسيط على 9 سنين احجز معانا وحدتك دلوقتي واتواصل معانا او ابعتلنا عالواتس اب:01013937774