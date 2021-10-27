شقة للبيع في اتيكا العاصمة وفرصة مميزة للاستثمار

بمستوى راقي وخدمات ممتازة اسكن واستثمر بأرقي مناطق العاصمة الادارية واستمتع بفيو على بحيرات صناعية ومساحات خضراء الشقة متشطبة 144م متقسمة ل(3غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وتتميز بقربها من حى المال والاعمال وبالقرب من الحى الدبلوماسي وعلى بعد دقايق من فندق الماسة بجانب تمتعها بالعديد من الخدمات منها : •منطقة خدمات تجارية •منطقة مخصصة للاطفال •جراج خاص للسيارات •منطقة مطاعم وكافيهات بمقدم 216 الف والباقي تقسيط وبدون فوايد كلمنا واحجز وحدتك واستمتع برؤية المناظر الطبيعية والخدمات المتميزه