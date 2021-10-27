شقة للبيع في اتيكا العاصمة وفرصة مميزة للاستثمار

(للبيع)
|بمستوى راقي وخدمات ممتازة اسكن واستثمر بأرقي مناطق العاصمة الادارية واستمتع بفيو على بحيرات صناعية ومساحات خضراء الشقة متشطبة 144م متقسمة ل(3غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وتتميز بقربها من حى المال والاعمال وبالقرب من الحى الدبلوماسي وعلى بعد دقايق من فندق الماسة بجانب تمتعها بالعديد من الخدمات منها : •منطقة خدمات تجارية •منطقة مخصصة للاطفال •جراج خاص للسيارات •منطقة مطاعم وكافيهات بمقدم 216 الف والباقي تقسيط وبدون فوايد كلمنا واحجز وحدتك واستمتع برؤية المناظر الطبيعية والخدمات المتميزه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية- العاصمه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|216,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108852
332,000 جنيه
251,000 جنيه
252,000 جنيه
253,000 جنيه
250,000 جنيه
251,000 جنيه
5,500 جنيه
1,300,000 جنيه
1,300,000 جنيه
6,000 جنيه
4,000 جنيه
8,500 جنيه
5,500 جنيه
200,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
200 جنيه