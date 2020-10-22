شقة للبيع فيو على نادى الزمالك

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع فيو على نادى الزمالك - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقة للبيع في المهندسين تطل على نادي الزمالك من ثلاث وجهات المساحة 120م\2غرفه\ريسبشن\مطبخ\حمام غاز\كهرباء\ مياه\ الشقة لها ماتور خاص بالمياه الدور الخامس بدون اسانسير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هنا القاهرة للعقارات
التليفون: 01141282124

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع جامعة الدول العربية- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/10/2020
رقم الإعلان: 2070232
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع في شارع رشدان الدقي - في الجيزة مصر

شقة للبيع في شارع رشدان الدقي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة للبيع بالدقي شارع رشدان الدقي المساحة 170م \ 3غرف \ريسبشن 3 قطع\ مطبخ كبير\ 2حمام الدور 9 \ اسان.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,600,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: شقة للايجار من المالك مباشرة - في الجيزة مصر

شقة للايجار من المالك مباشرة

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

من المالك مباشرة شقة 130م للايجار سوبرلوكس شارع رمسيس خطوات من شارع الهرم بين فيصل والهرم اول بلكونه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,800 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار باالمهندسين شارع نابلس - في الجيزة مصر

شقة مفروشة للايجار باالمهندسين شارع نابلس

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

شقة للايجار مفروشة المساحة 230م \ 3غرف \ ريسبشن \ مطبخ كبير\ 2حمام\ الشقة مكيفة 2بلكونة شرقية على وا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

5/10/2020
صورة الاعلان: شقة للايجار او للبيع بميدان طارق ابن زياد المهندسين القاهرة - في الجيزة مصر

شقة للايجار او للبيع بميدان طارق ابن زياد المهندسين القاهرة

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

شقة للايجار او للبيع بميدان طارق ابن زياد المهندسين القاهرة شقة للبيع او للايجار \ المساحة 190م \3غ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/10/2020
صورة الاعلان: فرصة مش هتتعوض شقة 130 م واجهه وكمان بالتقسيط 😍😍 - في الجيزة مصر

فرصة مش هتتعوض شقة 130 م واجهه وكمان بالتقسيط 😍😍

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرصة مش هتتعوض شقة 130 م واجهه وكمان بالتقسيط 😍😍 شقة للبيع بالتقسيط بحدائق الاهرام .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

520,000 جنيه

29/8/2020
صورة الاعلان: شقة للايجار جاهزة على السكن س لوكس بفيصل - في الجيزة مصر

شقة للايجار جاهزة على السكن س لوكس بفيصل

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

شقة للايجار 110م جاهزة على السكن لا تحتاج مصاريف 2غرفة رسيبشن ك حمام + مطبخ ك عداد كهرباء قديم + .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

7/8/2020
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager