شقة للبيع فيو على نادى الزمالك

(للبيع)
|شقة للبيع في المهندسين تطل على نادي الزمالك من ثلاث وجهات المساحة 120م\2غرفه\ريسبشن\مطبخ\حمام غاز\كهرباء\ مياه\ الشقة لها ماتور خاص بالمياه الدور الخامس بدون اسانسير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هنا القاهرة للعقارات
|التليفون:
|01141282124
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|العنوان:
|شارع جامعة الدول العربية- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070232
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