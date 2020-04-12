شقة للبيع فى Town Gate لضمان خصوصيتك اللى بتحلم بيها

(للبيع)
|لضمان الخصوصية اللى بتحلم بيها تعالى Town Gate بالعاصمة الادارية وامتلك شقتك بحديقة 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من فندق الماسة وحى السفارات وكل الخدمات المتكاملة باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بحديقة رائعة وعيش الخصوصية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057762
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