شقة للبيع فى Town Gate لضمان خصوصيتك اللى بتحلم بيها

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقة للبيع فى Town Gate لضمان خصوصيتك اللى بتحلم بيها - في القاهرة مصر

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لضمان الخصوصية اللى بتحلم بيها تعالى Town Gate بالعاصمة الادارية وامتلك شقتك بحديقة 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من فندق الماسة وحى السفارات وكل الخدمات المتكاملة باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بحديقة رائعة وعيش الخصوصية فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 184,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057762
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