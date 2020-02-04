شقة للبيع فى 6اكتوبر بموقع مميز واستراتيجى

(للتقسيط)
|بموقع استراتيجى ومميز امتلك شقتك فى 6 اكتوبر بجانب مول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى وع بعد دقائق من مطار سفنكس شقتك 159م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى 6اكتوبر بموقعك المتميز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|191,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051606
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