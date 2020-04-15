شقة للبيع فى موقع مميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) يقع بين شارعين رئيسين و قريب من حى السفارات وفندق الماسة وكل الخدمات حمامات سباحة ومولات تجارية وبيوتى سنتر ونادى رياضى باقل مقدم وباقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بموقع مميز بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057923
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