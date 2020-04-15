شقة للبيع فى موقع مميز بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع فى موقع مميز بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) يقع بين شارعين رئيسين و قريب من حى السفارات وفندق الماسة وكل الخدمات حمامات سباحة ومولات تجارية وبيوتى سنتر ونادى رياضى باقل مقدم وباقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بموقع مميز بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 230,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057923
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14/4/2020
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13/4/2020
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12/4/2020
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12/4/2020
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12/4/2020
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12/4/2020
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12/4/2020
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(للبيع)

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القسم: 

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12/4/2020
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