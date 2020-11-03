شقة للبيع فى طنطا برج حديث خلف كافيه كارليتو من الطريق السريع شارع الغفران

(للبيع)
|شقة فى طنطا. خلف كارليتو.فى برج حديث ثمان طوابق قرب الطريق السريع على شارعين. 12 & 10 متر بحرى غربى. حصة فى الأرض. مساحة 144 متر الطابق الخامس يوجد أسانسيير . ثلاث غرف مغلقة + ريسبشن + مطبخ وحمام. تشطيب لوكس. ماء وكهرباء وهاتف أرضى. مطلوب 550000 جنيه للاستعلام الاتصال ب أحمد زكى 01553986236 01091191456 من بعد صلاة الفجر الى بعد صلاة العشاء بساعة على الاكثر.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد زكى
|التليفون:
|+201006283483 - 01091191456 - 01553986236
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|العنوان:
|قحافة شارع الغفران بعد مسجد أبو الهوا ومقابر الغفران خلف كارليتو من الطريق السريع، برج محمد الخطيب- طنطا
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077241
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