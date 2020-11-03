شقة للبيع فى طنطا برج حديث خلف كافيه كارليتو من الطريق السريع شارع الغفران

شقة فى طنطا. خلف كارليتو.فى برج حديث ثمان طوابق قرب الطريق السريع على شارعين. 12 & 10 متر بحرى غربى. حصة فى الأرض. مساحة 144 متر الطابق الخامس يوجد أسانسيير . ثلاث غرف مغلقة + ريسبشن + مطبخ وحمام. تشطيب لوكس. ماء وكهرباء وهاتف أرضى. مطلوب 550000 جنيه للاستعلام الاتصال ب أحمد زكى 01553986236 01091191456 من بعد صلاة الفجر الى بعد صلاة العشاء بساعة على الاكثر.