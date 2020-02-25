شقة للبيع فى حدائق اكتوبر بحرى على شارع رئيسى

(للبيع)
|شقة للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة استلام فورى مساحة 135 متر مقسمة 3 غرف ريسبشن قطعتين وحمام ومطبخ بحرى واستلام فورى نصف تشطيب ( محارة وحلوق وواجهة متشطبه واساسيات كهرباء وسباكة واسانسير ) بحرى على شارع رئيسى بجوار كمبوند دجله جاردنز - الحى الايطالى داخل منطقة الفيلات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aliaa badwe
|التليفون:
|01000960605
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|منطقة الفيلات- حدائق اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054168
513,000 جنيه
191,000 جنيه
194,000 جنيه
253,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,500,000 جنيه
720,000 جنيه
513,000 جنيه
400,000 جنيه
11,000 جنيه
490,000 جنيه
645,000 جنيه
1,300,000 جنيه
950,000 جنيه
3,000 جنيه