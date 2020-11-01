شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان - في القاهرة مصر

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شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان شقة للبيع بوسط البلد شارع الشيخ ريحان المساحة 110 \2 غرفه\ ريسبشن\مطبخ\حمام غاز\مياه\كهرباء\حصة بلارض\دول اول البيع شامل المطبخ والتكييفات (كود1 وسط البلد)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هنا القاهرة للعقارات
التليفون: 01141282124

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العنوان: وسط البلد- وسط البلد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,800,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070984
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صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض - في القاهرة مصر

اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعااااررررشركة زياد تقدم أقوي العروض - في القاهرة مصر

اميز المناطق بأقل الاسعااااررررشركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

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القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار - في القاهرة مصر

بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار 3 غرف 2 رسشنِ 2 حمام مطبخ كام.
العنوان:

القاهرة - مصر
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450 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع ممتاز علي الطريق مباشراً في نفس شارع جرين هيلز وطريق الاوسط .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
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صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉بالحي السادس 📍شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉بالحي السادس 📍شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈بالمنطقة الثامنة 🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈بالمنطقة الثامنة 🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس - في القاهرة مصر

أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍شقة 170 م عبارة عن (3غرف+2 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

760,000 جنيه

27/10/2020
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