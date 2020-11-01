(للبيع)
|شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان شقة للبيع بوسط البلد شارع الشيخ ريحان المساحة 110 \2 غرفه\ ريسبشن\مطبخ\حمام غاز\مياه\كهرباء\حصة بلارض\دول اول البيع شامل المطبخ والتكييفات (كود1 وسط البلد)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هنا القاهرة للعقارات
|التليفون:
|01141282124
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|العنوان:
|وسط البلد- وسط البلد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070984
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