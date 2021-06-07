شقة للبيع فى العاصمه الاداريه الجديده

شقه للبيع فى العاصمه الجديده بكمبوند اسكاى ابو ظبى بالقرب من حى السفارات ومنطقه المستثمرين مساحه 155متر( 3غرف،3حمام) مقدم 186 الف وقسط على 9 سنين لمعرفه تفاصيل اكتر كلمنا على 01090868535 او واتساب