شقة للبيع فى العاصمه الاداريه الجديده

(للبيع)
|شقه للبيع فى العاصمه الجديده بكمبوند اسكاى ابو ظبى بالقرب من حى السفارات ومنطقه المستثمرين مساحه 155متر( 3غرف،3حمام) مقدم 186 الف وقسط على 9 سنين لمعرفه تفاصيل اكتر كلمنا على 01090868535 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01090868535
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|العنوان:
|- العاصمه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096202
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